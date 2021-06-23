27 يونيو.. وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير

تستعد وزارة الثقافة، للإعلان عن أسماء الفائزين بـ جائزة المبدع الصغير 2021، التي أطلقتها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، للأطفال من سن 5 سنوات إلى 18 سنة، في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وتبلغ القيمة المالية لكل فرع من فروع الجائزة 40 ألف جنيه.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الثقافة لـ«الوطن»، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، 27 يونيو الجاري؛ لإعلان أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير، ومنح شهادات تقدير للعشرة الأوائل من كل فرع.

وقال الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المسابقة شهدت إقبالا كبيرا، من جميع محافظات مصر، وتجاوز عدد المتقدمين 4 مرشحين من مدن وقرى مصر، بما فيها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، مشيرا إلى التعاون في الجائزة مع قطاعات وزارة الثقافة وخاصة قصور الثقافة الموجودة في كل أنحاء الجمهورية وكذلك مع دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون.

والمجلس الأعلى للثقافة هو المنوط بجائزة المبدع الصغير، التي تعد الجائزة الخامسة من جوائز الدولة المصرية، بعد جوائز الدولة (التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل)، وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار.

وتضم اللجنة العليا لشؤون جائزة المبدع الصغير كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة رئيسا للجنة، وبعضوية الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتورة سحر السنباطي أمين المجلس العام قومي للأمومة والطفولة، الكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، الدكتور محمد المنسي قنديل، والدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبدالتواب، الكاتب يعقوب الشاروني، والكاتبة فاطمة المعدول، الفنان التشكيلي محمد عبلة، وأحمد السيد أمين الجائزة.