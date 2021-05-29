مصدر بـ«الثقافة»: إعلان أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير أول يونيو

يستعد المجلس الأعلى للثقافة لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، في دورتها الأولى، وهي الجائزة التي أطلقتها وزارة الثقافة للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والتي تُمنح للمبدعين في مجالات الآداب والفنون والإبداع والابتكار.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، إنه يجر حاليًا العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية من عمل لجان التحكيم بالجائزة، وهي المخصصة بعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين للفوز بالجوائز، على أن يتم الإعلان على أسماء الفائزين في يونيو المقبل.

واستحدثت وزارة الثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير، في مارس الماضي لتضاف إلى جوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والتي تم تخصيصها للأطفال للمبدعين من الاطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن اجتماعه السنوي الـ65 للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في يوم الثلاثاء 1 يونيو بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا، وسيكون حضور الاجتماع قاصرًا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لإختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا.

وسيُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة، منها «النيل»، و«التقديرية»، و«التفوق» في المجالات الثلاثة الرئيسية، وهي الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، إضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.