«التضامن»: توفير فصول محو أمية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح 

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، توفير فصول محو أمية وتعليم الكبار بمركز «العزيمة» لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة مطروح، حيث تقدم 20 مريضًا للحصول على شهادة محو الأمية.

جاء ذلك خلال تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لأول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام، تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات.. انقذ أرواح».

وأضاف «عثمان»، أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة يقوم على الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهني (العلاج بالعمل) والتأهيل البدني (العلاج بالرياضة)، بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي.

وأشار إلى إطلاق الصندوق لمبادرة «بداية جديدة»، لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين، لافتًا إلى 18% ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلون على مؤهل جامعي، و8% مؤهل فوق المتوسط، و25% ثانوي فني، و5.8% حاصلون على ثانوية عامة، و15.8% حاصلون على الإعدادية، و11% حاصلون على الابتدائية و16.9% أُميين.

وفيما يتعلق بأعمار المستفيدين من الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بمرسى مطروح، أشار «عثمان» إلى أن 1.8% كانت أعمارهم أقل من 20 عامًا، و26.7% كانت أعمارهم من 20 إلى 29 عامًا، و53.7% تراوحت أعمارهم من 30 إلى 39 عامًا، و17.2% من 40 إلى 49 سنة، لافتًا إلى أن الهيروين أكثر مواد التعاطي وفقًا لبيانات المستفيدين من الخدمات بنسبة 79.8%، والحشيش 60.6%، والترامادول 35.2%، وابيترل 7.8%، بجانب التعاطي المتعدد أي تعاطى أكثر من مادة مخدرة.