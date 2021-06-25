التأمينات: من كان معاشه 1000 جنيه فى 2014 سيصبح 2607 فى أول يوليو

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 كان 300 جنيه، مشيرة إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت بالعمل على رفع الحد الأدنى لـ«المعاش»، حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى لـ«المعاش» تدريجياً ليكون 450 جنيها، ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها، وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019.

وأوضحت الهيئة فى تقرير صادر عنها، أن هناك مايقرب من مليون و250 ألف مواطن، استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات.

وصدر فى التقرير، أنه على سبيل المثال كل من كان معاشه في 30 يونية 2014 ، مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1 يوليو 2021، مبلغ 1286 جنيها أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد عن 328%.

زيادة المعاشات بتكلفة 31 مليار جنيه

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مؤكدا أن آخرها كان بتوجيه بزيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من 1 يوليو 2021 بتكلفة 31 مليار جنيه ، والتى تحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.

وأوضحت الهيئة، أن نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30 يونية 2014.

وأكدت التأمينات أنه على سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام، وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيها، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيها، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.

ولفتت إلى أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014، بلغ 86.5 مليار جنيه، في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021/2022، بلغ 282 مليار جنيه.