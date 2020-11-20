عمرو عثمان: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي المدراس إلى 2%

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بدأت في عام 2015، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تكثيفا لهذه الحملات.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "عندما بدأنا هذه الحملات في عام 2015، بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والتربية والتعليم، كانت نسبة التعاطي 12% من سائقي الحافلات المدرسية الخاضعين للتحليل".

وتابع: "كل سنة دراسية نكشف على ما يقرب من 5 آلاف حافلة مدرسية، والآن، نسبة التعاطي بينهم تبلغ 2% فقط، وخلال الأسبوعين الماضيين، كشفنا على 450 سائقا تبين تعاطي 13 منهم للمخدرات ما بين الترامادول والحشيش، وجرى إيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى النيابة العامة".

وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت مجموعة من حملات تحاليل المخدرات المبكرة على سائقي الحافلات المدرسية، موضحًا أنه مع بداية كل عام، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تذهب الحملات إلى كل المدارس الخاصة في كل المحافظات، وتجري تحاليل مخدرات لجميع السائقين العاملين بها.

وأوضح: "استهدفنا هذا العام أكثر من 4 آلاف سائق، كما أن وزيرة التضامن، شددت على ضرورة استهداف سائقي حافلات الجامعة الخاصة، وأن تشملهم تحاليل المخدرات، ونتيجة التحاليل انخفضت بشكل كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا الأمر يرجع إلى إصرار الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان على عمليات التحليل المبكر على السائقين، إلى جانب القانون الرداع المطبق الآن".