محافظ الجيزة يقرر إيقاف مدير جراج المريوطية وإحالته للتحقيق

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إيقاف مدير جراج النظافة بالمريوطية عن العمل لمدة 3 شهور، اعتباراً من يوم أمس الجمعة 25 يونيو، حتى انتهاء التحقيقات، وذلك لإهماله في صيانة إحدى السيارات، وظهورها بمظهر سيء، بالإضافة إلى مجازاة السائق المسئول عن السيارة، بخصم نصف الحافز له.

جاء قرار محافظ الجيزة عقب الجولة التي قام بها، في وقت سابق أمس الجمعة، بمنطقة محطة مناولة القمامة بالمريوطية، للوقوف على الحالة العامة بها، والتأكد من انتظام تردد السيارات على محطة المناولة، وفقاً لدوريات العمل المحددة، وللتأكد من التزام سيارات النظافة بإجراءات السلامة والنظافة العامة، أثناء التنقل من تغطية لحمولات وغيرها من الإجراءات، لضمان عدم تناثر المخلفات أثناء السير بالشوارع وعدم إحداث تلوث بالبيئة.

وخلال الجولة، تمكن محافظ الجيزة من ضبط سيارة نظافة تابعة لهيئة النظافة، تقوم بنقل المخلفات دون وضع غطاء أعلى القمامة، إلى جانب مظهرها العام غير اللائق، وتهالك لوحاتها المعدنية.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة بأهمية التنبيه على سائقي سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء أعلى السيارة وغلقها بإحكام، وحال ضبط أي سيارة دون غطاء يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء في حالة التكرار.