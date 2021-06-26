وزير النقل يحيل ناظر محطة بالإسكندرية للتحقيق الفوري بسبب «الزحمة»

أحال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ناظر محطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، وعدد من مسؤولي الحجز بشبابيك التذاكر؛ للتحقيق الفوري.

وجاء ذلك خلال جولة الوزير، التفقدية المفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية؛ لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة، ومتابعة مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال التطوير في الساحة الخارجية، ثم شبابيك التذاكر وقرر إحالة ناظر المحطة وعدد من المسؤولين، للتحقيق الفوري، بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر؛ مما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب بدون تذاكر بالمحطة، وعدم نظافة المحطة، كما وجه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارت المتوقفة بالمحطة.

كما وجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية؛ تسهيلا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك، التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة، وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك تسهيلا على المواطنين

كما وجه وزير النقل، خلال تفقده أرصفة المحطة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة، حيث تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت.

والتقى الوزير بعدد من المواطنين خلال جولته، الذين طالبوا بتعديل بعض المواعيد وتسيير قطارات إلى بعض المدن، حيث أكد الوزير على دراسة هذه المقترحات لتنفيذها بما لايؤثر على انتظام جداول التشغيل الحالية.

كما شدد الوزير على مسؤولية ناطر المحطة عن كل يخص المحطة من أعمال تطوير وجداول التشغيل ونظافة المحطة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب.