وزير الزراعة: نصدر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة حول العالم

طالب السيد القصير وزير الزراعة، بضرورة التصدي للشائعات التي تم تداولها خلال الفترات الماضية بشأن محصول البطيخ هذا العام، معلقًا: «مفيش أحلى من البطيخ السنة دي، ويجب أن نتصدى للشائعات التي تتردد ونفرح بأنفسنا على ما نحققه من نجاحات».

تصدير 300 سلعة لـ150 دولة

ولفت وزير الزراعة، في كلمته خلال الحلقة النقاشية، التي أقيمت اليوم السبت، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن مصر تصدّر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة في العالم، وفي فترة كورونا فتحنا 11 سوقًا جديدة.

لأول مرة بالتاريخ.. سوق مصري في اليابان

وأضاف القصير: «صدّرنا بقيمة 33 مليار جنيه في 2020، كما فتحنا سوقًا يابانية لأول مرة في التاريخ، وكذلك أسواق جديدة في نيوزيلاندا والبرازيل.

وتطرق وزير الزراعة في كلمته، الى التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة، موضحا أنه مع وجود الزيادة السكنية بهذا الحجم لن نلمس تنمية حقيقية؛ لأن كل المؤشرات في العالم تقول إنه لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.

تلف بعض المحاصيل الزراعية

كما أشار الوزير إلى إتلاف بعض المحاصيل الزراعية نتيجة التغيرات المناخية، مضيفًا «نحتاج إلى تطوير المعالم الزراعية والرقابة وحماية النباتات؛ للتكيف والحد من مخاطر التغيرات المناخية».

تفتيت الحيازة

ولفت إلى مشكلة أخرى يعاني منها قطاع الزراعة، وهي «تفتيت الحيازة»، مضيفًا «لو رجعنا للماضي لوجدنا متوسط حيازة الفرد نحو فدان أو فدان ونصف أو حتى 2 فدان، والآن أصبحت حيازة الفرد نصف فدان أو قيراط، أو قيراطين، ولذلك فإن التسويق لم يكن بشكل اقتصادي».