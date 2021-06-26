مجلس الدولة يقضي ببطلان قرار محافظ بورسعيد بوقف البطاقات الاستيرادية

أصدرت محكمة مجلس الدولة الدائرة السابعة استثمار بالدقي في القاهرة، اليوم، حكمها ببطلان قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بوقف حصص البطاقات الاستيرادية لغير مواليد المحافظة.

وأوضح المستشار أحمد عزام المحامي بالنقض والدستورية العليا وممثل الادعاء عن أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة، أن محكمة مجلس الدولة قضت اليوم بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة في 86 قضية، تم رفعها لعودة الحصص الاستيرادية الموقوفة لغير مواليد بورسعيد

وقال إن أكثر من 3500 حصة استيرادية تم وقفها بقرار المحافظ وإنه يجرى تباعا إصدار قرارات بإعادة العمل بالحصص الموقوفة لمن رفع دعوى بالطعن على وقفها.

«عزام»: القرار تأكيد لعدالة مصر

وأضاف عزام، أن قرار محكمة مجلس الدولة جاء لتأكيد العدالة والحق في الدولة وتجديد الثقة في قضاء مصر، مؤكدًا أن الحكم يثبت أنه لا يوجد مسؤول إداري في الدولة لا تخضع قراراته لرقابة القضاء.

وأوضح أن القرار صدق لوعد الله بإعادة حق المظلومين، مقدمًا الشكر لقضاء مصر العادل ورفض التفرقة بين أبناء الوطن الواحد فكلنا مصريين ويحكمنا قانون وليس قرارات فردية.