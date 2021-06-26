10 محاور لتنمية قطاع الزراعة.. أبرزها المبادرات التمويلية للمزارعين

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأضاف وزير الزراعة، في كلمته بالجلسة الحوارية، التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت: «يتطلب تحقيق الأمن الغذائي، أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها، وقدرتها أيضًا على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة».

وأوضح «القصير» أن السياسية الزراعية، تعتمد على المحاور التالية:

ـ دعم التوسع الرأسي للمحاصيل.

ـ دعم إجراءات التوسع الأفقي.

ـ تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.

ـ تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.

ـ حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

ـ دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.

ـ التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

ـ تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ـ هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.

ـ دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.