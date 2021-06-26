يواصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمحطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل وانتظام حركة سير القطارات، ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي، حيث تفقد اليوم محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، واتخذ 6 قرارات عاجلة خلال جولته، لعودة الانضباط داخل منظومة السكة الحديد.

6 قرارات عاجلة لوزير النقل خلال جولته في محطة مصر بالإسكندرية

وترصد «الوطن» 6 قرارات عاجلة لوزير النقل خلال جولة في محطة مصر بالإسكندرية، وهي كالتالي:

1- تحويل ناظر محطة مصر بالإسكندرية وعدد من مسؤولي الحجز للتحقيق الفوري بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشابيك التذاكر، ما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب بدون تذاكر بالمحطة وعدم نظافة المحطة.

2- إجراء تحقيق فوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بمحطة مصر بالإسكندرية.

3- تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة مصر رمسيس بالقاهرة.

4- ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة، وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك تسهيلا على المواطنين.

5- وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت.

6- طالب ناظر المحطة بمسؤوليته عن كل يخص المحطة من أعمال تطوير وجداول التشغيل ونظافة المحطة وتقديم كافة التسهيلات للركاب وأن يتسابق الجميع لخدمة الركاب وضرورة الانضباط التام لكل الموظفين، وأنه لا مكان لمتهاون أو مقصر في عمله.

وقال كامل الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لن يسمح لأى مسؤول في هيئة السكة الحديد متخاذل في وظيفته، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مكان لأى مقصر في أداء واجبه الوظيفي، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات، وكشف دوري قبل انطلاق ساعات التشغيل؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة سير القطارات، وتقليل حوادث القطارات.