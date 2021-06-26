الحماية المدنية تسيطر على حريق شارع السكة الحديد بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود شب فى بعض المخلفات الزراعية والبوص في منطقة مجاورة لشريط السكة الحديد بمدينة المطرية، وهرعت سيارات الإطفاء، وبمساعدة الأهالي تمكنوا من السيطرة علي الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

ورود بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منطقة مجاورة لشريط السكة الحديد بمدينة المطرية.

انتقلت قوات الحماية المدينة، وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمكنوا بمساعدة الأهالي من السيطرة علي الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على الحريق

بالفحص تبين نشوب الحريق في منطقة مجاورة لشريط السكة الجديد واشتعلت النار في كمية من قش الأرز والبوص والغاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانوينة

وفي وقت سابق تبلغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكمية من قش الأرز بقطعة أرض زراعية كائنة بعزبة " عاصم " دائرة المركز

بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من بالات قش الأرز المشونة بقطعة أرض زراعية بمساحة 3 قراريط تقريبا خارج الكتلة السكنية استئجار المدعو أسامة عثمان عبدالوهاب إبراهيم، 49 سنة، موظف، ومقيم بذات الناحية، نجم عن ذلك احتراق كمية من بالات قش الأرز مشونة بالأرض، وإصابة المذكور بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وبسؤال كلا من زوجة المصاب المدعوة فايزة أحمد السيد محمد، 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وشقيق المصاب المدعو هاني عثمان عبدالوهاب إبراهيم 43 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم قرية الصفا دائرة المركز أيدا، ذات المضمون، ورجحا سبب الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعلا بإهمال، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1905 إدارى مركز تمي الأمديد، وجاري العرض على النيابة العامة.