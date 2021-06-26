بهاء كشك أمام المحكمة: كنت مع هشام عشماوي لحظة القبض علينا في درنة

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، نظر جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن للإرهابي هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

واستكملت المحكمة استجواب الإرهابي بهاء كشك، وعن سؤال المحكمة عن دوره في تجهيز معسكر في الصحراء الغربية وقيامه بنقل أسلحة ومواد إعاشة؟ رد قائلا: «محصلش، وسمعت في الأخبار وفاة عماد الدين عبد الحميد في الصحراء الغربية».

وعن مضمون الحوار الذي حدث بين الإرهابيين، عمر رفاعي وعماد عبد الحميد، رد بقوله: «معرفش».

وعن مكان القبض عليه أثناء اختبائه في درنة؟ رد: «أثناء الخروج من درنة، تم القبض عليا وكنت مع هشام عشماوي في المجموعة التي تم القبض عليها، وكنت مسافر بأوراق رسمية».

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية، بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية، 3 إرهابيين متوفيين، منهم هشام عشماوي الذي نفذ فيه حكم الإعدام بعد إدانته في تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وكل من عمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد الحميد.