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«الصحة» تكشف عن مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021

كتب:

مريم الخطري
03:36 م | السبت 26 يونيو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

استقبلت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التساؤلات حول مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021، الأمر الذي انتشر بالتزامن مع الإعلان عن إطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال مطلع الشهر المقبل.

وردت وزارة الصحة، على استفسارات المواطنين والتي اتجهت نحو مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021، وقالت في بيان رسمي لها، إن هناك حملتين لشلل الأطفال سيتم إطلاقهما خلال الشهر المقبل،  فضلًا عن جدول التطعيمات التي وضعته وزارة الصحة وهو التطعيمات الإجبارية للأطفال وجاء كالتالي: 

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021

أول 24 ساعة تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع، تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية «نقطتين على اللسان» والتطعيم ضد الدرن BCG حقنا داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.

- شهران تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس ، وتطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B والإنفلونزا البكتيرية حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

- 4 و6 و9 أشهر تطعيم ضد شلل الأطفال.

- 12 شهرا تطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والتكاف والحصبة الألمانية.

- 18 شهرا تطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والتكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا. 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جدول التطعيمات الإخبارية للأطفال تم تحديث لإضافة تطعيم ضد شلل الأطفال بنوع جديد، بهدف تعزيز مناعة الجسم ضد المرض، مؤكدا أن مصر خالية من شلل الأطفال.

وتابعت أن الحملتين ستتلقى بداية الشهر المقبل في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية مستهدفة الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر.

وقالت الحملة، إنها ستتواجد في الشوارع والميادين والنوادي والوحدات الصحية للوصول إلى المستهدف من الحملة وهو تطعيم 17 مليون طفل، مناشدة المواطنين بضرورة مساعدة شباب الحملة لتعزيز مناعة الأطفال.

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