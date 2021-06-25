29 مركزاً للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية.. تعرف على أماكنها
الفئة المستهدفة للتطعيم ضد شلل الأطفال: من 7 شهور إلى 5 سنوات
كتب:
كيرلس مجدى
07:19 م | الجمعة 25 يونيو 2021
التطعيم ضد شلل الاطفال - أرشيفية
مر أسبوع على انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من قبل وزارة الصحة والسكان، والتي تعرف بمسمى «حقن سولك»، وهي الجرعة التنشيطية، ضمن الحملة التي تستمر لمدة 3 اسابيع، حيث تم تجهيز 29 مركزاً للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية، في 3 مناطق طبية تشهد أكبر نسبة تواجد سكاني.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال «طعم سولك - الجرعة التنشيطية» في الإسكندرية من خلال توضيح أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال، والفئة المستهدفة، ومواعيد تلقى جرعة التطعيم ضد شلل الأطفال.
الفئة المستهدفة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
تستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، كافة الأطفال من عمر 7 شهور وحتى 5 سنوات من المصريين، وحتى 15 سنة من غير المصريين، وذلك في جميع مكاتب الصحة وطب الأسرة.
أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية
وجهزت مديرية الصحة بالإسكندرية 29 مركزاً للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية، في 3 مناطق طبية تشهد أكبر نسبة تواجد سكاني، حيث تم توفير 7 أماكن لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة وسط الطبية.
كما تم توفير 14 مكاناً لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة شرق الطبية، فيما تم توفير 8 مراكز لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة المنتزه الطبية.
ويتمكن الأطفال من تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن عبر جرعة سولك منشطة، خلال تلك المراكز المبين اسمائها في الصور التوضيحية التي أعلنتها مديرية الصحة بالإسكندرية، بالإضافة إلى توفير فرق ثابتة في مواقع مميزة على حد تعبيرهم.
مواعيد تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية
ويمكن لأولياء الأمور اصطحاب أطفالهم تجاه مراكز التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية، وفقاً لما تم توضيحه سابقا، بشكل يومي من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 5 مساءا، وذلك على مدار أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل.
اقرأ المزيد:
-
شلل الأطفال
-
شلل الاطفال
-
تطعيم شلل الاطفال
-
لقاح شلل الأطفال
-
مرض شلل الاطفال
-
حملة شلل الاطفال
-
اعراض شلل الاطفال
-
لقاح شلل الاطفال الفموي
-
مرض شلل الأطفال
-
علاج شلل الأطفال
-
بقلح شلل الأطفال
-
الأطفال
-
أعراض شلل الأطفال
-
تحصين شلل الأطفال
-
فيروس شلل الأطفال
-
تطعيمات شلل الأطفال
-
لقاح مرض شلل الأطفال
-
تشخيص شلل الأطفال وعلاجه
-
علاج الشلل عند الأطفال
-
لقاح لعلاج مرض شلل الأطفال
-
ما هو شلل الاطفال
-
اطفال ممنوع تطعم شلل الاطفال
-
انواع شلل الاطفال
-
اسباب شلل الاطفال
-
مرض شلل الاطفال الشلل الدماغي
-
اسم مرض شلل الاطفال
-
الإسكندرية
-
التطعيم ضد شلل الأطفال
-
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
-
حملة تطعيم ضد شلل الاطفال
-
تطعيم شلل الاطفال في مصر
-
تطعيم شلل الاطفال 2021
-
تطعيم شلل الاطفال ٢٠٢١
-
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
-
انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر
-
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال 2021
-
وزارة الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
-
شلل الأطفال
-
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال 2020
-
تطعيم شلل الاطفال في الاسكندريه
-
تطعيم شلل الاطفال الفموي
-
تطعيم شلل الاطفال
-
تطعيم شلل الاطفال سولك
-
التطعيم ضد شلل الاطفال