29 مركزاً للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية.. تعرف على أماكنها

مر أسبوع على انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من قبل وزارة الصحة والسكان، والتي تعرف بمسمى «حقن سولك»، وهي الجرعة التنشيطية، ضمن الحملة التي تستمر لمدة 3 اسابيع، حيث تم تجهيز 29 مركزاً للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية، في 3 مناطق طبية تشهد أكبر نسبة تواجد سكاني.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال «طعم سولك - الجرعة التنشيطية» في الإسكندرية من خلال توضيح أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال، والفئة المستهدفة، ومواعيد تلقى جرعة التطعيم ضد شلل الأطفال.

الفئة المستهدفة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، كافة الأطفال من عمر 7 شهور وحتى 5 سنوات من المصريين، وحتى 15 سنة من غير المصريين، وذلك في جميع مكاتب الصحة وطب الأسرة.

أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

وجهزت مديرية الصحة بالإسكندرية 29 مركزاً للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية، في 3 مناطق طبية تشهد أكبر نسبة تواجد سكاني، حيث تم توفير 7 أماكن لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة وسط الطبية.

كما تم توفير 14 مكاناً لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة شرق الطبية، فيما تم توفير 8 مراكز لتلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة المنتزه الطبية.

ويتمكن الأطفال من تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن عبر جرعة سولك منشطة، خلال تلك المراكز المبين اسمائها في الصور التوضيحية التي أعلنتها مديرية الصحة بالإسكندرية، بالإضافة إلى توفير فرق ثابتة في مواقع مميزة على حد تعبيرهم.

مواعيد تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

ويمكن لأولياء الأمور اصطحاب أطفالهم تجاه مراكز التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية، وفقاً لما تم توضيحه سابقا، بشكل يومي من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 5 مساءا، وذلك على مدار أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل.