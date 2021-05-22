تعرف على تطعيمات مكاتب الصحة ومواعيدها.. منها شلل الأطفال والدرن

أكدت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد شوقى، مدير المديرية، أن مكاتب الصحة تقدم التطعيمات بصفة مستمرة بشكل مجانى طوال العام، مشيرة إلى أن التطعيمات تتم وفق المراحل العمرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين منذ الطفولة وهى كالتالى:

- أولا: تطعيمات ضد أمراض الطفولة الروتينية وهى إجبارية وتعطى مجانًا

- فترة الميلاد تشمل الجرعة الصغيرة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الأيام الأولى لعمر الطفل.

- فى الشهر الأول التطعيم ضد الدرن (B. C. G).

- فى الشهر الثاني يتم الطعم الثلاثى ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي

-طعم سابين ضد شلل الأطفال.

-طعم الكبدي ضد الالتهاب الكبدي ب.

-فى الشهر الرابع يتم الطعم الثلاثي ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي

-طعم سابين ضد شلل الأطفال.

-طعم الالتهاب الكبدي ضد الالتهاب الكبدي ب.

-طعم سولك شلل الأطفال بالحقن.

- فى الشهر السادس

الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):

-طعم سابين (ضد شلل الأطفال).

-طعم الالتهاب الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).

-طعم سولك .

- فى الشهر التاسع

-طعم ضد الحصبة:

-طعم سابين ضد شلل الأطفال.

-فيتامين أ كبسولات (كبسولة واحدة).

-الجرعة المنشطة

-18 شهر

-M.M. R الثلاثي الفيروسي ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة والحصبة الألماني والنكفي:

-طعم شلل الأطفال.

-2 كبسولة فيتامين أ.

ثانيًا: تطعيمات للأمهات:

-تيتانوس توكسيد مجانًا، لتحصين الطفل والأم معًا ضد التيتانوس.

ثالثًا: تطعيمات لفئات أكثر تعرضًا للإصابة بالمرض:

-تطعيم ضد الالتهاب السحائي مثل الجنود والمعسكرات والمؤسسات والسجون والمدارس ولمنع التفشيات الوبائية للمرض في الأماكن المختلفة.

رابعًا: تطعيم للحجاج والمعتمرين:

ضد الالتهاب السحائي ذات الأنماط الرباعية.

وفيما يتعلق بالمهام التي تقوم بها مكاتب الصحة فهى كالتالى:

-التطعيمات الإجبارية للأطفال.

-الحملات القومية للتطعيم.

-إخطار المناطق بتطعيمات الطفل الوافد.

-استخراج شهادة الميلاد للمولودة داخل دائرة المكتب.

-الكشف الطبي على المتوفي داخل دائرة المكتب واستخراج تصريح الدفن.

-استخراج شهادة الوفاة للمتوفي داخل دائرة المكتب.

-الإجازات المرضية للموظفين غير التابعين للتأمين الصحي.

-متابعة الحالات المرضية المعدية والمخالطين.

-الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية في الأطفال

-متابعة الطفل السليم.