كنائس بني سويف تلغي نظام حجز قداسات الصلاة لانخفاض إصابات كورونا

ألغى الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، نظام حجز قداسات الصلاة؛ وذلك بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، طبقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.

قرارات إيبارشية بني سويف

وترأس الأنبا غبريال، الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية بني سويف؛ لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية؛ للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، وانخفاض نسبة الإصابات، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وقرر أسقف بني سويف - بعد مناقشة الأمر مع مجلس كهنة الإيبارشية - اتخاذ 3 قرارات، هي: "استئناف كافة الأنشطة والخدمات باستثناء خدمة مدارس الأحد ابتدائي تكون بنسبة حضور 50%؜، وإلغاء نظام الحجز المسبق لحضور قداسات الصلاة بكنائس الإيبارشية، والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال القداسات من تعقيم الكنائس والتباعد وارتداء الكمامات خلال القداسات".

اجتماع كهنة مطروح

وفي إيبارشية البحيرة، ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، القداس الإلهي في كرمة دمنهور، والذي أعقبه اجتماع كهنة الإيبارشية، والذي أقيم عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق "زووم" تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لقطاعات الإيبارشية الستة والتي نسق لها متابعو وسكرتيرو القطاعات وهي: دمنهور - كفر الدوار - كينج مريوط - وادي النطرون - أبو المطامير - مرسى مطروح.

وقدم الأنبا باخوميوس، في بداية اللقاء التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باسم مجمع الايبارشية، وذلك بمناسبة عيد سيامة البابا تواضروس الثاني، الرابع والعشرون، أسقفا عامًا بالبحيرة.

وتناول الأنبا باخوميوس، في كلمته أثناء اللقاء، بحسب المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المفهوم الكتابي لسنة اليوبيل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية وسيامة الأسقفية للأنبا باخوميوس.

نظام الحجز المسبق لحضور القداسات، إجراء لجأت له الكنيسة في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ لتقليل الأعداد اتباعا للاجراءات الاحترازية.