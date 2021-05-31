عاجل.. عودة القداسات للكنائس المغلقة في 4 محافظات غدا بشروط

تستأنف عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية التي أغلقت أبوابها في 4 محافظات خلال الفترة الماضية، فتح أبوابها من جديد وعودة صلوات القداسات بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، غدا، بشروط احترازية للوقاية من الوباء الذي أصاب وأودى بحياة العديد من الكهنة والأقباط.

الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر غدا

ويتزامن قرار عودة الكنائس المغلقة لإقامة القداسات من جديد مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الثلاثاء، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يتم الاحتفال به في الأول من يونيو من كل عام.

خريطة الكنائس التي ستعاود إقامة القداسات غدا

ففي القاهرة، من المقرر أن تعاود إيبارشية شبرا الشمالية، إقامة القداسات إلى كنائسها بعد تعليقها خلال الفترة الماضية، بناء على قرار الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس.

كما ستعاود كنائس ايبارشية شبرا الجنوبية، التي أغلقت أيضا فتح أبوابها وهي: «كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة طوسون، وكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة بمنطقة عياد بك لشبرا، كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا».

وكذلك ستعاود كنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكنيسة العذراء مريم بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم، وكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بزهراء مصر القديمة، وكنيسة القديسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف، فتح أبوابها مرة أخرى.

وفي محافظة الإسكندرية، تقرر عودة الصلوات بكنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر، وكنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بمنطقة السيوف، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل، وكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بمنطقة سموحة.

وشدد الأنبا هيرمينا، أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية، على الكنائس بتشديد الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بأن تكون الصلاة بالحجز المسبق، وعدم السماح بدخول الكنيسة دون ارتداء الكمامة، كذلك لا يسمح بدخول الكنيسة لك من يعاني من ارتفاع ولو طفيف في درجات الحرارة، مع تشجيع الكهنة للأقباط على ضرورة أخذ التطعيم المتاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من أجل سلامة وصحة الجميع، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للصحة والسلامة الشخصية في الحياة العامة.

وفي محافظة الغربية، قرر الأنبا كاراس، أسقف المحلة، عودة الخدمات والأنشطة الكنسية والقداسات بكنائس المحلة الكبرى، اعتبارا من غد الثلاثاء مع استقرار الوضع الصحي، وهو ذات الأمر الذي قرره الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، في محافظة الدقهلية.