وزيرة التضامن تشارك فتيات نادي مطروح الاجتماعي وترتدي الزي السيوي

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، فتيات النادي الاجتماعي في مطروح، احتفالهن باستقبالها في مجمع الطفولة، وارتدت الزي السيوي، كما أمسكت سلة مصنوعة من الخوص، ضمن أعمال الصناعات اليدوية التي تتميز بها سيوة، خلال تفقدها مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، اليوم السبت، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاث، حيث يقام المجمع على مساحة 1066 متراً مربعاً، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما شاهدت فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

وزيرة التضامن تتفقد مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمطروح

وتفقدت «القباج»، بعد قليل، مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، الذي جرى تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

القباج تزور مركز رعاية الأيتام في مطروح

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام للبنين في منطقة الكيلو 7، التي جرى إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمطروح، حيث انتهت الوزارة من جميع أعمال تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها 17 ابناً، تتراوح أعمارهم من 16 وحتى 17 سنة، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها محافظ مطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح أول دفعه من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم بمدينة مرسى مطروح، وأعلنت تعيين 60 من أبناء مطروح في المركز.

وأعلن محافظ مطروح عن إعادة تطوير مركز العزيمة بتكلفة 15 مليون جنية، وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له، في فبراير الماضي، ليساهم في علاج جميع الشباب مرضى الإدمان وتأهيلهم نفسيا.