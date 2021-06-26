وزيرة التضامن تكرم أول دفعة تعافت من الإدمان بمركز العزيمة في مطروح

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمطروح‪ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيومن كل شهر تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح»، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن محافظة مطروح.

وزيرة التضامن: حملات التوعية تساهم في إنقاذ أرواح من ضحايا المخدرات

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن شعار اليوم العالمي، «شارك حقائق عن المخدرات..أنقذ أرواح»، يؤكد مسؤولياتنا كمؤسسات حكومية وأهلية وكأفراد متطوعين في الوقاية أو متعافين من الإدمان في نشر التوعية المبنية علي الحقائق العلمية والتجارب العملية بشأن خطر المخدرات وتداعياتها.

وأضافت أن تلك المعلومات والحقائق تساهم في رفع الوعي المجتمعي وإنقاذ أرواح المزيد من ضحايا المخدرات، لافته إلى أنه تم اختيار الاحتفال باليوم العالمي علي أرض مطروح الساحرة، وذلك في إطار تعاوننا المستمر مع محافظة مطروح، والتي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية بالغة وننفذ علي أرضها الطيبة العديد من البرامج والمشروعات التنموية لخدمة أبناء المحافظة وأن من أهم ثمار هذا التعاون مركز العزيمة لعلاج الإدمان الذي تفضل الرئيس بافتتاحه في 16 فبراير الماضي بعد إضافة مستشفي لسحب المخدرات.

وزيرة التضامن: مركز العزيمة بمطروح صرح علاجى وتأهيلى لمصابى الإدمان

وأكدة وزيرة التضامن أن هذا الصرح الطبي والتأهيلي "مركز العزيمة لتأهيل مصابى الإدمان" في مطروح يعد من أفضل المراكز العلاجية والتأهيلية، وجرى إنشاؤه وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان "40% إنشاءات، و 60% مساحات ترفيه للنزلاء "بسعة سريرية تشمل " 50 سرير لسحب المخدر، و"100 سرير للتأهيل النفسي والاجتماعي"، فضلاً عن 3 عيادات خارجية.