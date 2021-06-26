معرض الكتاب 2021.. اعرف عدد التذاكر المسموح بها للفرد الواحد

حددت وزارة الثقافة، عدة ضوابط لزيارة معرض الكتاب 2021 المقرر إقامته خلال الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، حرصا على السلامة العامة، وإنجاح الدورة الحالية، بداية من طريقة حجز التذاكر «أون لاين» عبر المنصة الرقمية، حيث بدأ حجز التذاكر من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22 يونيو الجاري، بالتجمع الخامس، ويسمح فيه للفرد الواحد بحجز 4 لكل رقم هاتف.

ضوابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2021:

- حجز التذاكر مجانا عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب من هنا

- العدد المسموح به للفرد هو 4 تذاكر لكل رقم هاتف سواء في يوم واحد أو خلال مدة إقامة المعرض.

- الالتزام بالدخول من البوابة المطبوعة على التذكرة في التاريخ المحدد للحجز.

-الأطفال دون سن ال 16 عاما يمكنهم الحجز برقم الهاتف دون الحاجة إلى الرقم القومي.

- دخول الأطفال دون سن 10 سنوات بدون تذكرة.

- بعد حجز كبار السن وذوي الهمم لتذكرتهم، يدخل المرافق معهم بدون تذكرة.

- كبار السن وذوو الهمم يمكنهم الدخول من أي بوابة ويخصص لهم مسارات محددة.

معرض الكتاب 2021

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ المعرض في استقبال الجمهور ابتداء من 1 يوليو المقبل من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء، عدا الجمعة من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساء.

ويقام المعرض في 4 قاعات بمركز مصر للمعارض الدولية، على مساحة إجمالية 40 ألف متر مربع، وتحتضن 756 جناحًا، ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات إلى 1218، منها 823 ناشرا و395 توكيلا ويشارك به 25 دولة من أربع قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا.