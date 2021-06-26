تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين اعتدوا على رئيس حي عين شمس، بأنه في أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله «بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي»، فوجئ بترجل 3 أشخاص من سيارة، والتعدي عليه بالضرب، بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة، وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

التحريات

وأفادت تحريات المباحث بأنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده - بالاستعانة بالتقنيات الحديثة- عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، ملك إحدى السيدات «يحوزها شقيقها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم المذكور، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول له معلومات جنائية من منطقة عين شمس، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من «مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع «سائق توك توك- مقيم بمحافظة الجيزة» تم ضبطه، وشخصين آخرين، جار ضبطهما».

مصادرة أوناش

وأوضحت التحريات أن رئيس حي عين شمس قام بمصادرة أوناش وأخشاب ملك «المحرض»، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبييل ذلك، راقبه مع باقي المتهمين، وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.