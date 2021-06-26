«شعيب» يهدي درع المحافظة لوزيرة التضامن في ختام زيارتها لمطروح

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديراً لدورها الرائد في إنشاء مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان لخدمة أبناء المحافظة، والذي يقدم كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة، وكذلك دور الوزيرة في العمل الاجتماعي، والمشروعات التنموية على أرض مطروح، وأهدى المحافظ الوزيرة درع المحافظة تقديراً لها، في ختام زيارتها لمحافظة مطروح، اليوم السبت.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها محافظ مطروح، قبل قليل، انتهاء تأهيل أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز «العزيمة»، التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمحافظة ‪ مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، الذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام، والذي يجري الاحتفال به هذا العام تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ أرواحاً»، وذلك بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وزيرة التضامن: مراكز علاج الإدمان زادت من 7 حتى 27 مركزاً

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من 12 مركز علاجي في 7 محافظات إلي 27 مركز علاجي في "17" محافظة ، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025، والتي وافق رئيس الجمهورية "مبدئياً" علي رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية".

افتتاح مركز العزيمة بقنا والشرقية وإمبابة

وأكدت وزيرة التضامن أن أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز «العزيمة» في مطروح، تضم 100 متعاف، مما يعكس تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان، والتي تطورت من 12 مركزاً علاجياً في 7 محافظات، إلي 27 مركزاً في 17 محافظة.

كما أشارت إلى أنه سيجري خلال الأشهر القليلة المقبلة، افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة 126 سريراً و3 عيادات خارجية، بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي، ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد، وكذلك افتتاح فرع جديد للخط الساخن في محافظة الشرقية نهاية العام الجاري، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة، وهو مركز العزيمة بإمبابة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بسعة 220 سريراً، و4 عيادات خارجية مع بداية العام المقبل.