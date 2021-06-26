خبير قانوني: حكم حبس حنين حسام سقط بمجرد القبض عليها

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر ضد حنين حسام، بسجنها 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، سقطت بمجرد إلقاء القبض عليها، وإنها سيعاد محاكمتها حضوريا، ويترافع عنها محاميها، على خلفية تسلمها وإمضائها على ورقة إعادة إجراءات المحاكمة بذات التهم.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة لم تحدد حتى الآن موعدًا قاطعًا لإعادة محاكمة حنين حسام بعد القبض عليها، تنفيذا للحكم القضائي الصادر بحقها غيابيًا من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، وأنه من المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة إعادة محاكمتها في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة الإتجار بالبشر ونشر الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع والأسرة المصرية، من خلال بثها لعدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق «تيك توك ولايكي»، وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة مودة الأدهم بالحبس 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في ذات القضية.

حكاية حنين حسام ومودة الأهم في السجن

وتحدثت مصادر عن أن حنين حسام تعرضت لحالة من الانهيار والبكاء والصراخ فور اجتيازها بوابة السجن الداخلية، ودخولها إلى عنبر المساجين، حيث ارتمت في حضن صديقتها مودة الأدهم وهي تردد: «أنا ما غلطتش، والله العظيم ما غلطت حرام أقعد 10 سنين في السجن، إحنا عملنا إيه عشان العقوبة دي»، بعد ساعات من إلقاء مباحث القاهرة القبض عليها، إثر اختبائها داخل إحدى الشقق بمدينة الخصوص بالقليوبية، عقب نشرها مقطعا مصورا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت فيه في حالة انهيار تام وبكاء بعد علمها بحكم حبسها بالسجن المشدد وغرامة مالية.