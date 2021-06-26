وزيرة التضامن تختتم زيارتها لـ«مطروح» بتفقد دار رعاية الأيتام «بنين»

اختتمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة مطروح، بتفقد دار رعاية الأيتام «بنين» بالكيلو7، والتي جرى إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، بتطوير الدار وتأثيثها، ويلحق بالدار 17 ابنًا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.

وحرصت «القباج» على لقاء أبناء الدار والمشرفين القائمين عليها مشيدة بالمستوى المتميز الذي وجدت عليه الدار، وحرصها على تلبية جميع مطالب الأبناء، كما وجه الأبناء الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على توفير كل سبل الرعاية لهم.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان والاحتفال بتخرج دفعة من متعافي الإدمان، وخلال الجولة افتتحت الوزيرة مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات، حيث يقام المجمع على مساحة 1066مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل.

وتفقدت الوزيرة مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي جرى تطويره ورفع كفاءته، و يقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.