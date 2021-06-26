قانون المرور الجديد.. تعرف على شروط ترخيص السيارة

شدد قانون المرور الجديد العقوبات على المخالفين لقيادة سيارة دون ملصق إلكتروني والسير بسرعة زائدة، وعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لتلك المخالفات أثناء قيادة السيارة وهي قيادة المركبة في حالة عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لسيارة أخرى، وكذلك حال العبث به لإلغاء صلاحيته، وقيادة السيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر للطريق.

«الوطن» تستعرض شروط ترخيص السيارة والرسوم المفروضة في قانون المرور الجديد، كالآتي:

شروط ترخيص السيارة

وحول شروط ترخيص السيارة في قانون المرور الجديد، شدد القانون أنه لا بد من سداد قيمة الضريبة والرسوم المقررة طبقًا للسعة اللترية لكل سيارة، وكذلك سداد قيمة التأمين الإجباري.

كما اشترط قانون المرور الجديد في ترخيص السيارة، ضرورة استيفاء السيارة كل شروط الأمن والمتانة، وتركيب GPS في السيارة كشرط لترخيص السيارة.

رسوم ترخيص السيارة عام 2021

وحول رسوم ترخيص السيارة عام 2021، فإنه يمكن دفع رسوم ترخيص السيارة عام 2021، عبر الأرقام التالية:

- رسم الضريبة يقدر بـ750 جنيهًا عن كل السنة، ويختلف حسب سعة اللترية لكل سيارة.

- رسم بوليصة تأمين إجباري ويقدر بـ300 جنيه عن كل سنة.

- الملصق الإلكتروني ويقدر بـ225 جنيها، بالإضافة إلى رسم تطوير اللوحات المعدنية.

- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتبدأ من 60 جنيها إلى 350 في السنة حسب السعة اللترية لكل سيارة.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارة

هناك 4 مستندات ضرورية بشأن ترخيص السيارة في قانون المرور الجديد، والتي جاءت في مقدمتها بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية.

ومن المستندات الهامة في ترخيص السيارة، هي مستند ملكية عقد شراء السيارة من الوكيل المعتمد، والإفراج الجمركي من الجهة المختصة حالة إذا كانت السيارة واردة من الخارج، وملف استخراج رخصة من المرور.

كيفية ترخيص السيارة في قانون المرور الجديد

- خطوات ترخيص السيارة في قانون المرور الجديد، حيث تبدأ بأخذ بصمة الموتور والشاسيه الخاص بالسيارة من خلال المهندس المختص.

- من الخطوات الهامة في ترخيص السيارة، ضرورة اعتماد الطفاية وذلك بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، مع مراجعة أورنيك الفحص الخاص بالسيارة وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث ويقدر سعرهما بـ125 جنيهًا، وضرورة التوجه لشباك المختص بعد تجهيز أوراق ملف تجديد رخصة السيارة.