نائبة برلمانية تدعم فتاة الفستان: تنمر وتعدٍ على الحريات

طالبت دكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتغليظ العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان بسبب ملابسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا.

وقالت الألفي في بيان لها مساء اليوم: «أختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا في قضية فستان حبيبة وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين ما دامت الطالبة ملابسها حشمة وفي حدود الأدب»، مؤكدة أن هذا الفعل تنمر وتعدٍ على الحريات، إضافة إلى أن هذا ضغطا نفسيا شديدا على نفسية الطالبة يؤدي إلى قدرتها في ناديه الامتحان بحيادية.

كما أكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن السؤال عن ديانة طالبة (أثناء الامتحان) هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب، وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة (حبيبه طارق): أنت قررتي تبقى مش محترمة وقليلة الأدب هي سب وقذف يعاقب عليه القانون.

وأشارت إلى أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذي حذر منه الرئيس، صمت الجامعة موافقة ضمنية على دعم جماعات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) داخل الجامعات.