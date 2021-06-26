عاجل.. استقالة وزير الصحة البريطاني على خلفية خرقه قواعد التباعد الاجتماعي

قدم وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك استقالته على خلفية خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وواجه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، ضغوطا متزايدة لتقديم استقالته، وذلك بعد انتشار صورا له تمثل فضيحة أخلاقية، مع مساعدته جينا كولادانجيلو، والتي أظهرت أيضا انتهاكه لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بعد تفشي جائحة «كوفيد-19».