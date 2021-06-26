إزالات فورية لمخالفات البناء في 5 وحدات محلية بالدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية في 5 وحدات محلية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة، خلال الساعات القليلة الماضية، لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء عليها، والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

الإزالات في مركز دكرنس

ففي مركز ومدينة دكرنس، قالت الدكتورة أمال بركات، رئيس المركز، إنه تم متابعة أعمال إزالة عدد 2 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية «ديمشلت»، على مساحة 220 متراً مربعاً، الحالة الأولى عبارة عن شدة خشبية بغرض صب سمل خرساني، على مساحة 120 متراً، حيث تم فك الشدة الخشبية وإزالتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، والحالة الثانية عبارة عن بلوك أبيض بالأرض الزراعية على مساحة 100 متر، تم إزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفة، بمشاركة الشرطة ومدير الإدارة الزراعية والوحدة المحلية بالقرية والجمعيات الزراعية بـ«ديمشلت، وكفر الباز».

الإزالات في مركز أجا

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، إن فريق العمل التنفيذي بإدارة التعديات وإدارة المتغيرات المكانية برئاسة المركز، تابع إزالة فورية لمبنى مخالف بالحيز العمراني بعزبة «الشوكي»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «طنامل»، بدون ترخيص، بالدور الأول علوي، على مساحة 24 متراً مربعاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب المخالفة.

الإزالات في مركز السنبلاوين

وفي مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب متولي عبد العال، إنه تم ️متابعة أعمال إزالة فورية في المهد لسور مبني بالطوب الأبيض، داخل الحيز العمراني، لأحد المواطنين بقرية «الزهايرة»، بطول 20 متراً، وارتفاع 3 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم متابعة إزالة سلم بمساحة 30 متراً بحي «أرض عبد الجليل»، لتعديه على الشارع العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

إزالات حي غرب المنصورة

وفي نطاق حي غرب المنصورة، قال المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس الحي، إنه تم تنفيذ حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة حيث تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الدور الثامن العلوي لعقار مخالف بمنطقة «أولاد طه»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

الإزالات في مركز بلقاس

وأعلن الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم وقف أعمال تعديات على أرض أملاك الدولة، وإزالة وفك الشدة الخشبية لسمل خرساني بمساحة 150 متراً بقرية «الفوايد»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «قلبشو»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.