«الدقهلية»: إزالة فورية لمشاتل الأرز المخالفة حفاظا علي مياه النيل

حددت محافظة الدقهلية، 257 ألف و 550 فدان، مخصصة لزراعة الأرز هذا العام ، علي أن يتم إزالة الزراعات المخالفة من الأرز، علي نفقة المخالف.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور قيادات الزراعة والري بالمحافظة، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحصر كافة مشاتل الأرز المخالفة وإزالتها علي الفور حفاظا علي حصة مصر من مياه النيل وعدم حدوث أي عجز في المياه بسبب الأراضي المخالفة والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

عُقد الاجتماع برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة لتحديد المساحات المقرر زراعتها بنطاق المحافظة بحضور المهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة ومدير إدارة شئون البيئة في المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن .

حصر مشاتل الأرز وإزالة فورية للمخالف في الدقهلية

وكلفت منال الغندور، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الزراعية ومسئولي الري بالمركز بحصر كافة مشاتل الأرز المخالفة وإصدار قرارات فورية بإزالتها علي نفقة المخالفين وإعداد تقرير أسبوعي في هذا الشأن .

مساحات زراعة الأرز في الدقهلية

وقالت الغندور، إن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لصالح محافظة الدقهلية لزراعة الأرز بها هي 257 ألف و 550 فدان، منها 182 ألف و550 فدان تم تخصيصها طبقا لقرار وزير الري بالإضافة إلي 50 ألف فدان لزراعة أرز يتحمل الجفاف و 25 ألف فدان لزراعة الأرز بماء به نسبة ملوحة .

وكلفت السكرتير المساعد، كل من مديرية الري ومديرية الزراعة بإعداد كشوف وكروكيات للدورة الصيفية متضمنة أسماء المزارعين مساحتها في حدود المساحة المصرح بزراعتها مع الالتزام التام بكافة التعليمات والتوصيات عند توزيع المساحات علي الاحواض علي أن تكون المساحات مجمعة في حوض واحد وتجميعة واحدة مع عدم تكرار زراعة المحصول في نفس الحوض لمدة عامين متتاليين مع مراعاة الكتلة السكنية والحيز العمراني .