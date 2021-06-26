موسم المانجا في الإسماعيلية.. ضياع المحصول واستغاثات من المزارعين

بين ضياع المحصول في موسم المانجو في الإسماعيلية، واستغاثات المزارعين، يعيش أهالي الإسماعيلية حالة من الحزن، بسبب انخفاض المحصول، وعدم تواجد المانجو في الأسواق هذا العام.

موسم المانجا في اسماعيلية.. نسبة المحصول 10% فقط

وقال «إسماعيل صباح»، أحد كبار المزارعين في منطقة «جبل مريم» بمحافظة الإسماعيلية، إن المزارع تأثرت بشكل كبير هذا العام، بسبب عدة عوامل، حيث وصل إلى نسبة 90% تقريباً، و95% في بعض المزارع شرق قناة السويس، مشيرا إلي أن الأسباب تمثلت في العوامل الجوية وتقلبات الطقس، وانتشار العفن الهبابي، في معظم المزارع.

وتسببت بعض الأسمدة المغشوشة في التأثير سلباً على الثمار، مما أدى إلى سقوطها قبل اكتمال نضوجها، حيث قال «صباح»، في هذا الصدد، إن عامل غش الأسمدة يعتبر من العوامل المؤثرة بشكل كبير هذا الموسم، مشيراً إلى أن الأسواق كان بها بعض أنواع الأسمدة، التي تسببت في تدمير الأشجار.

وتابع: «هذا العام الأسعار ستكون مختلفة لأن هناك ندرة في المحصول في كافة الأنواع المصرية والهجينة أيضاً وهذا سيؤثر علي السعر إضافة إلي التكلفة العالية التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة».

وتتميز المانجو الإسمعلاوي عن غيرها من الأنواع الأخرى في محافظات الجمهورية، بأنها ملائمة للتربة المزروعة بها، واختلاف أصنافها، وعلى رأسها «العويس والسكري والزبدة والنعومي والكيت» من الأنواع الأجنبية.

موسم المانجا في الإسماعيلية.. السكري أول البشاير

ويعتبر السكري الممتاز من أفضل أنواع المانجو التي ظهرت بشائرها في موسم المانجا في الإسماعيلية هذا العام، وهو من أول الأنواع التي تظهر في السوق بنهاية شهر يونيو، وقال «إبراهيم صالح»، أحد مزارعي المانجو في الإسماعيلية، أن السكري بدأ في الظهور كبشاير في المزارع، مشيراً إلى أنه خلال أيام قليلة، ستغزو الأسواق بشكل كبير.

كما تعتبر المانجو «العويس»، افضل أنواع المانجو لاختلاف طعمها عن باقي الأنواع، وأيضاً تماسك الحبة طوال الموسم، وعدم تأثرها بالعوامل الجوية بسرعة، ويبدأ موسم العويس في 10 يوليو تقريباً، ويستمر لمدة 15 يوماً في الأسواق، حتى يتلاشى من السوق بنهاية نفس الشهر.

وتعتبر الزبدة من الأنواع الشهيرة، التي تمتاز بها الإسماعيلية، بسبب كثرة الألياف الموجودة بها وضخامة حجم الحبة، التي تصل إلى نصف كيلو أحياناً في بعض المزارع، وتحتفظ الزبدة بقوامها طوال الموسم، بسبب سمك القشرة الخارجية لها وتحملها الظروف المناخية.

وتتميز الزبدة بأنها من أفضل الأنواع المنتجة للعصير، الذي يتميز بمذاق وطعم مختلف عن باقي الأنواع الأخرى.

موسم المانجا في الإسماعيلية.. النعومي والكيت أحدث الأنواع الجديدة

ودخلت أنواع جديدة السوق منذ حوالي 5 سنوات، إلا أنها أثبت جودة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتتميز حبة النعومي بكبر حجمها مع لونها الأحمر، وتبدأ في الظهور بنهاية موسم المانجو في شهر سبتمبر، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر.

وتتميز النعومي بكبر حجم الحبة وتماسكها، إضافة إلى اكتمال نضجها بنسبة 100% على الشجرة، دون استخدام وسائل الكمر المختلفة.

ويعتبر الكيت والكنت من الأنواع الهندية، التي دخلت مزارع الإسماعيلية قبل سنوات، وبدأ المزارعون في زراعتها بسبب كثافة إنتاجها على الأشجار مقارنةً بالأنواع الأخرى.

ويتميز النوعان بكبر حجم الحبة، التي تصل إلى أكثر من نصف كيلو أحياناً، إضافة إلى تماسكها بشكل كبير، مقارنةً بالأنواع البلدية، وجودتها في العصير، أو استخدامها في تزيين أطباق الحلويات.