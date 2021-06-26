توقعات بارتفاع أسعار المانجو الموسم الجاري في الإسماعيلية

توقع مزارعو المانجو في الإسماعيلية ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية بنسب قد تصل إلي 30 و40 % بسبب انخفاض وندرة المحصول في كافة المزارع بالمحافظة.

وقال إسماعيل صباح، أحد مزارعي المانجو بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية، إن العام الحالي شهد انخفاضا كبيرا في المحصول وصل إلي 90% مقارنة بالأعوام الماضية.

وتابع: «هذا العام الأسعار ستكون مختلفة لأن هناك ندرة في المحصول في كافة الأنواع المصرية والهجينة أيضاً وهذا سيؤثر علي السعر إضافة إلي التكلفة العالية التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة».

10 جنيهات علي الأقل زيادة في سعر الكيلو

وتوقع زيادة أسعار بعض الأنواع كالعويس والنعومي 10 جنيهات عن سعر العام الماضي ليصل سعر العويس إلي 50 جنيها والنعومي إلي 55 جنيها.

وتابع: «هذا الإرتفاع غير مضمون وقد ينخفض حال عدم إقبال المواطنين علي الشراء لرغبة التجار والمزارعين في بيع الكميات لضمان عدم وجود خسارة جديدة».

توقف التصدير هذا العام

وأكد «صباح»، أن العام الحالي سيشهد لأول مرة عدم تصدير المانجو الإسمعلاوي خارج مصر لعدم كفاية الإنتاج للأسواق المحلية: «الإنتاج لن يكفي الأسواق المصرية وبالتالي لن يتم التصدير وهذا سيؤثر بشكل كبير جداً على المزارعين وعلي الإقتصاد المصري».

ولفت إلى أن العوامل الجوية وتقلبات الطقس، مع انتشار العفن الهبابي، إضافة إلى استخدام مبيدات مغشوشة وغير صالحة، أثرت على أشجار المانجو، وتسببت في انخفاض المحصول بشكل كبير، وأدى لسقوط الثمار قبل اكتمال نضوجها مشيراً إلى أن عامل غش الأسمدة يعتبر من العوامل المؤثرة بشكل كبير هذا الموسم، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت ظهور بعض أنواع الأسمدة، التي تسببت في تدمير الأشجار.

وقال «صالح سليمان»، أحد مزارعي المانجو بالإسماعيلية، إن انخفاض محصول المانجو هذا العام تم ملاحظته في كافة محافظات مصر، بدءاً من محافظات الصعيد، حتى البحيرة ورشيد.

وأعرب «سليمان» عن أسفه لأن التأثير هذا العام طال الجميع، وغالبية المزارعين عليهم مديونيات كبيرة للتجار، لن يستطيعوا تسديدها، بعد ضياع المحصول، وأوضح أن عدداً كبيراً من المزارعين يلجأون إلى اقتراض مبالغ مالية من التجار، قبل الموسم، للإنفاق على المزارع، بحيث يتم سداد هذه المبالغ بخصمها من سعر بيع المحصول.