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وزير الخارجية عن اللجوء لمجلس الأمن: إثيوبيا تتنصل من الوصول لاتفاق  

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محمود البدوي
09:59 م | السبت 26 يونيو 2021
السفير سامح شكري .. وزير الخارجية

السفير سامح شكري .. وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر أرسلت منذ نحو 12 أو 15 يوما خطابًا لمجلس الأمن للإحاطة بما وصلت إليه مفاوضات السد الإثيوبي، على مدى السنوات الماضية، بما فيها السنة الماضية مباشرة، اتصالا بالجهود الإفريقية، وأعقب ذلك منذ يومين خطاب من السودان مماثل يعرض الموضوع ويتضمن طلب عقد المجلس.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنه من المهم أن نُعضد الموقف السوداني ونتقدم أيضًا بطلب يُدعمه، اتصالا بتوقف المسار الإفريقي، واستمرار تنصل الجانب الإثيوبي من الوصول إلى اتفاق وتصريحات إثيوبيا المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني.

وأشار وزير الخارجية، إلى أننا لذلك نجري الآن اتصالات على مستوى أعضاء المجلس مع وزراء الخارجية في نيويورك ومع المندوبين الدائمين بمجلس الأمن لقبول المجلس للانعقاد والتشاور فيما يتعلق بالمخرج الذي سوف تأتي به الجلسة، وبالتأكيد هذه الأمور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور، وتعتمد على الإطار العام لتناول هذه القضية من منظور الدول أعضاء مجلس الأمن سواء دول دائمة العضوية أو غير الدائمة وريتها للأمور وعلاقتها بالأطراف.

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