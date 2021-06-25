سامح شكري: إثيوبيا ترفض التوصل لاتفاق حول السد على مدار عقد كامل

علق سامح شكري وزير الخارجية، على اقتراب الملء الثاني لسد النهضة، موضحًا أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي لإيجاد حلول واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن وعدم تصعيد الأمور والدفع نحو إيجاد حل سلمي يؤدي إلى الوصول إلى الهدف، وهو الاتفاق القانوني الملزم حول ملء تشغيل السد الإثيوبي بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة.

وأضاف «شكري» خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه القضية متكررة في دول العالم، فهناك لجان كثيرة في إفريقيا تدير موارد مائية مشتركة بين الدول على غرار ما يحدث في نهر السنغال ونهر النيجر ونهر الدانوب في أوروبا: «هناك قدرة لهذه الدول أن تصل على أسس فنية سليمة لإدارة هذه الأنهار بما يؤدي إلى الاستفادة منها ويحول دون وقوع الضرر الجسيم بدول المصب».

وتابع: «الجانب الإثيوبي يرفض على مدار عقد كامل من الزمن الوصول إلى هذا الاتفاق بما يتوافق عليه القانون الدولي والخبراء، أي أن القضية ليست معقدة إلى هذا الأمر إذا ما توفرت الإرادة السياسية».