عدد من نجوم الفن يتابعون مباراة الأهلي والترجي في أسوان

حرص عدد من نجوم الفن المشاركين في فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، منهم «بوسي شلبي، درة، الناقد طارق الشناوي، سلوى محمد علي»، على متابعة المباراة المقامة حاليا بين الناديين الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، خارج مقر إقامتهم بأحد فنادق أسوان.

وافتتحت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء الخميس الماضي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتكريم الفنانة إلهام شاهين والمخرجة ساندرا نشأت، والفنانة دنيا سمير غانم، التي أرسلت فيديو للمهرجان تعتذر فيه عن الحضور، لظروفها الخاصة من وفاة والدها ومرض والدتها التي أهدت إليهما الجائزة.

وكرمت إدارة المهرجان، الدكتورة مايا مرسي ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقدم الجائزة عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان، التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام، وميلاد منتدى نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره.

وأكدت «عزة كامل» أن جائزة نوت مُنحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لما قدمته من جهود كبيرة، وعملت بجدية وتركيز حتى أصبحت إحدى رائدات المجتمع المصري.