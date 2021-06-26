رامي جمال يتحدث للمرة الأولى عن تجربته مع البهاق: حاجة مميزة (فيديو)

نشر المطرب رامي جمال، عبر «إنستجرام»، فيديو له، يتحدث فيه لأول مرة عن تجربته مع مرض البهاق، قائلا «عشان الناس اللي بتسألني وبتقولي البهاق فين وخفيت إزاي؟ أنا عايز أقول إني مخفتش وأهو البهاق في إيدي أهو، وجنب شفايفي وجنب عيني وفي كل جسمي، أنا الأول لما كنت بشوف نقطة كنت براقبها وكنت بزعل أوي دلوقتي، بحس إنها ميزة لأنها خلتني أشوف حب الناس ودعمهم ليا».

وأضاف «الحاجة اللي بصور الفيديو عشانها إني عايز اقول لكل أم ابنها عنده بهاق هو معندهوش مشكلة، بس إنتي لازم تربيه إنه ولد عنده ميزة، ربنا ميزه بيها، والميزة دي حاولي تقنعي كل اللي حواليه بيها».

وتابع «أنا مغني والشكل جزء من شغلي بس بسببكوا بقيت شايف إنها ميزة. أنا لما كنت بصور بوستر ألبومي اللي هاينزل المصور بتاعي بيقولي إيدك فيها حتة باينة قولتله سيبها لأن ده مش عيب، واللي شايف ده عيب ميهمناش، إحنا يهمنا التلاتة أربعة اللي حوالينا وبيحبونا».

واستكمل «البنت اللي بتقول أنا عندي بهاق وداخله على خطوبة أو جواز وخايفة عريسي يسيبني أنا أهو بقولك متكمليش معاه لو مش قابلك، لأن مشاكل الدنيا أكبر بكتير من شوية ألوان في جسمك. أنا بقولك متتجوزيهوش لأنك مميزة، مفيش عندك مشكلة وممكن أقولك إنه بياض قلبك بان علي جسمك».

واختتم «حبوا نعم ربنا، الألوان دي إنتوا مميزين بيها والله اللي عنده بهاق ده مميز، والله أنا بقيت سعيد جدا وإنتوا حررتوني وأسعدتوني بدعمكم».

يذكر ان رامي جمال طرح مؤخرا أغنية «دقيقة واحدة»، مع شركة «نجوم ريكوردز»، من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، وتعد الأغنية هي الثالثة من ألبومه الجديد الذي يتم طرحه بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة.