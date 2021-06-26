أحد علماء الأزهر: نائب الجن أشعل حرائق واتهم العفاريت

قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن خبر إلقاء القبض على علاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، كان أكثر من رائع، كونه تبنى نشر الفكر الخرافي والشعوذة عبر إشعال بعض الحرائق في عدد من الأماكن حول الجمهورية والحديث عنها، وقام بالكثير من التمويه من أجل إتمام أعماله التي كان يقوم بها في الخفاء كتجارة الآثار.

وأضاف «رضا»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سقوط ذلك الشخص أكد كذب مقاصده ونواياه الخبيثة، حيث إن النافع والضار هو الله وليس الجن أو العفاريت، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الطريق بكل متربص بنشر الفكر الخرافي من خلال حديثه الشريف «يَا غُلَامُ, إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ, احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ».

وأوضح أن النائب استغل مكانته كعضو في مجلس النواب ليقوم بمثل تلك الأعمال والأفعال المجرمة والمحرمة قانونا وشرعا، وكان من العار أن يخرج من مجلس النواب المصري الذي هو الأعرق على مستوى العالم مثل هذا الشخص الذي يدعو للدجل والشعوذة ويتاجر في الآثار، «لا يليق بنا ولا بأزهرنا ولا بعلمائنا بأن يخرج مثل هذا الشخص من البرلمان المصري العريق والقديم».

وأكد أن هذا النائب أصر بأن يروج للفكر الخرافي طيلة حياته لجني مال من وراء تجارته للآثار، وكان يتربح من المال الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالي، لافتا إلى أن أول من تصدى للفكر الخرافي في الأمة الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وسلم.