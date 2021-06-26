4 حفر في مصر القديمة ومخزن للتهريب.. اعترافات علاء حسانين «نائب الجن»

خضع علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت والعصابة التي يتزعمها لنهب كنوز الوطن الأثرية، أمام قاضي المعارضات خلال تجديد حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة الاتجار في الآثار والتنقيب عنها، وشرح المتهم تفاصيل استخراج 201 قطعة أثرية من أعمال التنقيب عن الآثار في مصر القديمة ومحافظة المنيا، مشيرًا إلى أنه استخرج أغلب تلك القطع من 4 حفر في مصر القديمة، وكان يقوم بتجميعها داخل مخزن؛ تمهيدًا لتهريبها خارج مصر بعد إنهاء صفقة بيعها لخبراء أجانب، لكن مهمته لم تكتمل وسرعان ما كشفت خطته أجهزة الأمن وتمكنت من القبض عليه.

مواجهة المتهم بالمضبوطات

واجه قاضي المعارضات، المتهم علاء حسانين بتفاصيل جريمته والمضبوطات، فاعترف أنه استخرجها من التنقيب، ولم يحصل عليها من أي جهة أخرى، وهي عبارة عن «لوحتين أثريتين لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف، تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، تمثال أوشارتي من المرمر، تمثالين من البرونز أحدهما مفصول الرأس، تمثال خشبي طوله 10سم، تمثال حجري يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني».

كنوز مصر المنهوبة

وأفادت معاينة لجنة من الآثار للمضبوطات، بأنها عبارة عن 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، وعثر أيضا على مائدة قرابين حجرية، وطبقين بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجًا لأواني مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر، وإبريق أخضر من الفيانس، إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم.

وأوضحت المعاينة، أن مخزن الآثار في مصر القديمة، الذي أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، كان داخله عدد من القطع الأثرية، وهي عبارة عن مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجات من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب، و3 ثقل ميزان أحدهم بازلت، وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكحلة من المرمر، وتمثال جنائزي صغير الحجم.