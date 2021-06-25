من هو علاء حسانين.. نائب الجن والعفاريت ضبط بحيازته 201 قطعة آثار

تزايد البحث عن من هو علاء حسانين، بعد إعلان القبض عليه وبحيازته 201 قطعة آثار، حيث يعد عضو مجلس نواب سابق ومرشح حالي لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة «المؤجلة» بنفس المركز، وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على النائب السابق علاء حسانين أمس بتهمة تزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها باستخدام الدجل والشعوذة وادعاء تسخير الجن.

من هو علاء حسانين

1- اشتهر علاء حسانين بالعلاج الروحاني ولُقب بـ«نائب الجن والعفاريت» حيث ظهر في العديد من الحلقات التليفزيونية وهو يتحدث عن هذا الأمر.

2- حصد حسانين كرسيين برلمانيين لمرتين متتاليين في انتخابات مجلس الشعب في دورتي 2000 و2005، عن الحزب لوطني بدائرة دير مواس.

3- يمتلك علاء حسانين شركة للرخام والجرانيت، والعديد من المحاجر في محافظة المنيا

4- ترشح في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 وخسر.

5- ترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إدراج اسمه بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بالمنيا وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردي تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية، وقبل شهرين قدم أحد المرشحين بالدائرة السادسة «المؤجلة» دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في المنيا، يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لإجراء عملية الاقتراع بالدائرة المؤجلة «النظام الفردي»، وصدر قرار في الدعوى بعدم قبولها، لانتفاء القرار الإداري.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت مجموعة من الآثار بحيازة المتهمين كما كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، كما عثر بحيازته على مضبوطات كثيرة بينها 3 تماثيل من البرونز أحدها مكسور الرأس، وتمثال خشبي وتمثال حجري منقسم لجزئين، و52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي، فضلا عن أدوات التنقيب وكتب السحر.