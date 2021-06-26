وزير الخارجية: مصر اعتادت على اتهامات وادعاءات إثيوبيا بشأن السد

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات الإثيوبية، بأن مصر تسعى لتسييس قضية السد وتدويله، وأنها سبب في عدم استنئاف المفاوضات، فذكر أن كل هذه الادعاءات اعتادت مصر عليها، واعتدنا جميعا على الاتهامات من جانب إثيوبيا، ومحاولاتها التنصل والإلقاء بالمسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن مصر انخرطت بكل إيجابية مع المسار الإفريقي وكذلك السودان أيضًا، ويؤخذ في الاعتبار أن مصر والسودان هما من أرادا الاستمرار التفاوض وطرح صيغ عديدة لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية ويرضي المراقبين ولكن كان الرفض والتعنت من إثيوبيا.

وأردف وزير الخارجية، أن هذا الأمر يُعد خير دليل على أن ما ورد في خطاب إثيوبيا مجرد افتراءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، كما كشف عن كواليس اجتماع هيئة المكتب للاتحاد الإفريقي وعدم صدور أي توصيات حول السد، رغم أن البند كان موجودا، فذكر أن مصر حضرت بوصفها عضوا في هيئة المكتب ولم يكن الحضور من أجل تناول هذه القضية.

وتابع: «قبل ذلك كان هناك توضيح من قبل مصر والسودان، إننا لا نرى ما يستدعي إدراج هذا البند، لكن احتراما للرئاسة الكونغولية وتوجهها ورغبتها في أن تُحيط الأعضاء بآخر التطورات كان مقبولا بالنسبة لنا».