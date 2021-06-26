«سبعبع» يكشف عن أمنية حياته: «نفسي أقابل الخطيب ويديني طقم الأهلي»

كشف الفنان شريف دسوقي، عن أمنيته، وهي لقاء محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ونجم المنتخب الوطني السابق، بسبب حبه الشديد له منذ شبابه وحتى اليوم، معتبرا أن هذه المسألة بمثابة حلم من أحلام حياته التي يتمني تحققها، بحسب قوله.

وقال دسوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتمني أن يهديه الخطيب طقم النادي الأهلي، المتمثل في فانلة الفريق الأول لكرة القدم والشورت، وأن تكون الفانلة موقعة من «بيبو»، وبالرقم الذي كان يرتديه وقت لعبه داخل القلعة الحمراء، مضيفا أنه كان يحرص على حضور مباريات الأهلي من داخل الاستاد في شبابه.

تأهل الأهلي إلي نهائى أفريقيا

وفي السياق ذاته، أعرب دسوقي عن سعادته بتأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة فريق الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب، حيث أكد على ثقته في حصد الفريق الأحمر، لقب البطولة هذا العام بفوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي في مباراة النهائي المقرر إقامتها الشهر المقبل.

تطورات الحالة الصحية

وعلى الجانب الآخر، طمأن الفنان شريف دسوقي، محبيه على حالته الصحية بعد جراحة بتر قدمه، مؤكدا أنه يستعد لمغادرة المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتابع مع طبيبه المعالج لحين تركيبه الطرف الصناعي بقدمه، خلال الشهر المقبل.

واعتبر دسوقي، أن ما تعرض له هو ابتلاء من الله، ولكنه راضٍ به، وفقاً لكلامه، إذ يكفيه مظاهرة الحب التي لمسها من جمهوره وأصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه.

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، كانت أول من أعلنت عن بتر قدم شريف دسوقي، في عملية أجريت داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث انتقل بعدها للعلاج داخل أحد مستشفيات القاهرة.