أثار تعليق حنان ترك على صورة حلا شيحة إعجاب رواد السوشيال ميديا، متمنين لـ«حلا» الهداية والثبات.

حنان ترك تعلق على صورة حلا شيحة بالحجاب

وكانت حنان ترك تفاعلت مع صورة حلا شيحة بالحجاب والتي نشرتها عبر إنستجرام وكتبت عليها «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي، وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا».

وأضافت: «أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي»، لترد حنان ترك قائلة «ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمأنينة».

حنان ترك وشائعة خلع الحجاب

أثارت صورة نشرتها الفنانة منة شلبي عبر «تويتر» وهي بصحبة حنان قبل اعتزالها الفن، شائعات عودة حنان ترك للتمثيل وخلع الحجاب، حيث ظهرت حنان في الصورة بملابس مكشوفة وشعرها منسدل على كتفيها، وعلقت منه عالصورة قائلة «وحشتيني أوي ودائمًا في القلب يا حب» لترد حنان قائلة «حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب» لتنفي حنان هذه الشائعة بصورة لها بصحبة زوجها عبر موقع تبادل جميع الشائعات التي نالتها مؤخرا، مصحوبة بتعليق منها وقولها «نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك».

فيلم «مش أنا»

يعرض حاليا لحلا شيحة فيلم «مش أنا» في جميع دور العرض وقد حقق الفيلم حتى الآن 17 مليونا و700 ألف جنيه في أول أيام عرضه بمصر والوطن العربي، وهذا ما أعلنه المطرب تامر حسني مستندا على تصريحات الموزع السينمائي محمد ناقرو.

فيلم «مش أنا» من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن وفايز المالكي وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.