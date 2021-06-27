فاطمة سيد أحمد: الرئيس السيسي وضع يده على جراح الوطن وعالجها

وقالت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، إن ثورة 30 يونيو قامت بعدما تم تحديد ووضع أهداف وطريق إنجاح الثورة، من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قام بوضع يده على الجراح التي أصابت الوطن وشعر بها كافة المواطنين.

وأضافت خلال استضافتها بالفقرة الأولى من برنامج «مساء DMC»، التي خصصتها مقدمته جاسمين طه زكي لمناقشة «الطريق إلى 30 يونيو»، ووصفه بأنه باليوم الذي انتصرت فيه مصر على جماعات الظلام، أن كلمتي «العوز، وشبه الدولة» هو الوجع الذي وضع الرئيس يده عليه، عندما كان رئيسا للمخابرات المصرية في يناير 2011، وفي تلك الآونة حمل على عاتقه مهمة ثقيلة، لم يكن لها سيناريو خاص، بعد تقلده لمنصب صعب وحساس بالقوات المسلحة.

وأوضحت أنه بالرغم من وجود مقدمات لما حدث في ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لم يتخيل أحد اقتحام عدد من الأشخاص لمؤسسات الدولة، حتى سعى هو في الحفاظ على كل أوراق وأسرار ومكتسبات الدولة والتحفظ عليها، واستطاع من خلال مهمته أن يطمئن ويتعامل مع الشارع المصري.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، علم بأن الدولة المدنية لم تعد موجودة، حتى أخذ على عاتقه هم عودة الدولة المدنية الديمقراطية، التي تجمع كافة فئات الشعب، وفي إحدى اللقاءات بالمنطقة العسكرية، التي عقدها مع الإعلاميين والصحفيين، كان يعطي رسائل مطمئنة للجيش والشعب، «مش قادرة أنسى اليوم ده، وكان بيطبطب علينا إحنا كشعب مصر وبيرفع معنويات الجيش المصري باعتباره القائد بتاعه، وكان موقفه كتفتيش حرب علشان يطمئن المصريين».