وزير الخارجية: إثيوبيا تحاول استدراجنا لـ «التراشق» والبعد عن المضمون

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتطلع دائمًا لنتيجة إيجابية مثمرة في أي مرحلة تفاوض مع الجانب الإثيوبي بخصوص ملف السد، وتستمر مصر في الجهود السياسية والدبلوماسية، حتى إن كانت الكثير من الأبواب غلقت، إلا أننا في نفس الوقت نتعامل مع كل مرحلة بما تقتضيه دائما، كما أن إثيوبيا تسعى لاستدراج مصر بعيدًا عن المضمون إلى «التراشق» وهو ما لا نستدرج اليه.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن العمل الدبلوماسي يحتاج إلى صبر وجلد، وفي نفس الوقت إلى تقدير وتفاعل مع الآخرين، «نحن لا نعمل في فراغ، إنما نعمل في إطار علاقات دولية متشعبة ومعقدة، وتأثيرات دول كثيرة، لها أيضًا وضعها وضرورة مراعاتها».

وأشار وزير الخارجية، إلى أننا في نهاية الأمر نعمل على تحقيق هدفنا، وفي المقام الأول حماية مصالح الشعب المصري، موضحًا أن رده على التصريحات والبيانات الإثيوبية تكون وصف لما هي عليه، « يعني بنقول إنها تصريحات استفزازية غير متسقة مع ما نسعى لتحقيقه، ولكن في نفس الوقت مصر دولة مسؤولة».

وتابع: «مصر تنتهج سياسة متوازنة وحكيمة وتحظى بكثير من التقدير على المستوى الدولي والعالمي، ولها تأثيرها أيضًا في صياغة العلاقات الدولية، ونصف تصريحات إثيوبيا بأنها استفزازية وهذا يلفت الشركاء الدوليين لطبيعة وأهداف هذه التصريحات حتى تدخلنا إثيوبيا بعيدًا عن المضمون إلى تراشق وهو ما لا نستدرج إليه».