وزير الخارجية يشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن دور مصر في دعم الدولة الليبية، وكذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضِ الدولة، فذكر أن هناك بالتأكيد حكومة مؤقته في ليبيا عليها أن تضع الآليات الخاصة بتنفيذ العناصر المتوافق عليها دوليا والمعتمدة من قبل مجلس الأمن، وهذه الآليات التنفيذية لابد أن تُفعّل، ولابد أن تأتِ بالنتيجة المرجوة.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن المجتمع الدولي سوف يتابع هذا الأمر سواء كان مجلس الأمن أو دول مجموعة برلين، وسيتم معاونة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في هذه الإجراءات، وأهمها إخراج القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية.

وأردف وزير الخارجية، أن اجتماع برلين الثاني، يؤكد على ضرورة خروج العناصر القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وعقد الانتخابات، والعمل على دعم المؤسسات، واستمرار وقف إطلاق النار، وكل هذه العناصر لابد أن يكون لها آليات تنفيذية تؤدي إلى تحقيقها، وهناك تصور ومقترحات من مصر وعدد من الدول الشركاء، وسوف نستمر في التفاعل سواء في إطار برلين أو في أي إطار آخر لمعاونة الأشقاء في ليبيا على استعادة سيادتهم واستقرارهم ووحدة أراضيهم، واطلاع الحكومة باحتياجات الشعب الليبي الشقيق.