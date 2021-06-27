أحمد وفيق وصبري فواز يحتفلان بتأهل الأهلي لنهائي بطولة أفريقيا (فيديو)

احتفل عدد من الفنانين المشاركين فى الدورة الخامسة بمهرجان أسوان لسينما أفلام المرأة، بتأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، ليقابل نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى المباراة النهائية.

حضر الفنانان أحمد وفيق وصبري فواز، لفندق المهرجان لمشاهدة المباراة وسط جماهير النادي الأهلي ونزلاء الفندق، واحتفلا مع كل هدف أهلاوي مع الحاضرين.

افتتحت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء الخميس الماضي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتكريم الفنانة إلهام شاهين والمخرجة ساندرا نشأت، والفنانة دنيا سمير غانم، التي أرسلت فيديو للمهرجان تعتذر فيه عن الحضور، لظروفها الخاصة من وفاة والدها ومرض والدتها التي أهدت إليهما الجائزة.

وكرمت إدارة المهرجان، الدكتورة مايا مرسي ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقدم الجائزة عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان، التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام، وميلاد منتدى نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره.

وأكدت «عزة كامل» أن جائزة نوت مُنحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لما قدمته من جهود كبيرة، وعملت بجدية وتركيز حتى أصبحت إحدى رائدات المجتمع المصري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.