عاجل.. إسقاط طائريتين مسيرتين للحوثيين غرب «مأرب» اليمنية

أعلن الجيش الوطني اليمني، إسقاط طائريتين مسيرتين للحوثيين، غرب محافظة «مأرب» الاستراتيجية الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكان «البرلمان العربي»، طالب في وقت سابق، المجتمع الدولي والإقليمي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعلية قانونية وحازمة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الإرهابية الحوثية في محافظتي «مأرب» و«الحديدة» التي تطال المدنيين بشكل ممنهج ومتعمد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».