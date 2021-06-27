عاجل.. تنفيذ حكم إعدام 9 مدنيين في قضايا جنائية بسجن استئناف القاهرة

نفذت مصلحة السجون صباح اليوم، أحكام إعدام بحق 9 مدانين في قضايا جنائية بينهم سيدة بسجن استئناف القاهرة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم، لدفنها.

وجاء تنفيذ أحكام الإعدام صباح اليوم، بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مُدانين في قضايا قتل وسرقة، وبعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، حيق يتبع سجن استئناف القاهرة، مكتب صحة الدرب الأحمر.

وأضافت المصادر، أنّ أسر المنفذ بحقهم الإعدام، أُخطروا من قبل السجون، بأنّه حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها، ستتولى الدولة دفنها على نفقتها.