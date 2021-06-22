تخفيف الإعدام.. المؤبد لـ6 متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، جلستها اليوم الثلاثاء، بتخفيف الحكم الصادر ضد 6 متهمين من الإعدام إلى المؤبد، وذلك في واقعة مقتل شخص وسرقة ماشية وإحراق منزل في مشاجرة بين عائلتين بناحية «عزبة فتحية»، التابعة لقرية «عمريط»، بدائرة مركز أبو حماد.

تعود أحداث القضية رقم 9948 لسنة 2016 جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم 3956 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة أبو حماد بوقوع مشاجرة بين عائلتين في «عزبة فتحية»، التابعة لمركز أبو حماد، وقام خلالها أحد طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية وسرقة ماشية وإشعال النيران في منزل خاص بالطرف الآخر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أطراف الواقعة، بينما تمكن بعضهم من الفرار، وتبين مقتل المجني عليه «محمود س. ف. م.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث توجه إليه المتهمون حائزين أسلحة نارية، وأطلقوا صوبه الأعيرة النارية، قاصدين قتله، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، كما سرقوا الدواب المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، كما تبين الشروع في قتل المجني عليه «خالد ر. ع.»، حيث أطلق المتهمون وابلاً من الأعيرة النارية، وتواجد الباقون للشد من أزرهم، قاصدين إزهاق روحه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، وصدر حكم بالإعدام غيابياً ضد كل من «محمد ع. م. م.»، و«السيد ع. م. م.»، و«محمد ع. م. م.»، و«فرج أ. ع.»، و«بهاء أ. ع. م.»، فيما طالب محاميهم بإعادة إجراءات القضية، وقررت المحكمة، في جلستها اليوم الثلاثاء، تخفيف حكم الإعدام الصادر ضدهم إلى المؤبد.