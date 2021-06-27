25 سبتمبر.. «الهجرة» تعلن إطلاق فاعلية جمع تبرعات المصريين بالخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من وزارة التخطيط، وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، بحضور ليلى بنس، إحدى رائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية، وفي إطار تحقيق أهداف المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».

دعم المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

وأوضحت وزيرة الهجرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي للتأكيد على استمرار التعاون الحكومي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وإشراك المصريين بالخارج في بناء الوطن، وتحقيق رسالة القيادة السياسية في بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لأهلنا بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وبحث البدائل الآمنة، مشيدة بجهود المصريين بالخارج لخدمة بلدهم.

25 سبتمبر.. جمع تبرعات المصريين بالخارج

وأضاف نبيلة مكرم، أن هذا اللقاء يأتي في ختام سلسلة اللقاءات الدورية التي عقدتها الوزارة مع مؤسسة «حياة كريمة» والخبيرة «ليلى بنس»؛ للبدء في وضع خطط تنفيذية للنهوض بقطاعي التعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق فاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة وكندا في 25 سبتمبر المقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة ليلى مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، أن الحكومة تحرص على تعزيز النمو الاقتصادي الدولة واستدامته، بالنهوض بالكثير من المناطق والقرى بالمحافظات المختلفة، مؤكدة حرص الدولة المصرية على الاستثمار في بناء الإنسان وتلبية احتياجاته، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

تنمية المجتمعات المحلية ضمن «مراكب النجاة»

وأكدت أن وزارة التخطيط أطلقت الكثير من المشروعات الواعدة في محافظات مصر المختلفة، للنهوض بمختلف الفئات، مثمنة التعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ومن بينها التعاون مع وزارة الهجرة في دعم المصريين بالخارج لتنمية المجتمعات المحلية ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، وكذلك المسارح والمكتبات المتنقلة، التي تستهدف رفع وعي المواطنين في الريف المصري بالقضايا ذات الأبعاد التنموية المختلفة، ومن بينها الهجرة غير الشرعية.

محو الأمية الرقمية

وفي السياق ذاته، قال أعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، إن هناك الكثير من المشروعات التي نفذتها المبادرة منذ انطلاقها برعاية رئاسية كريمة، مضيفين أن المبادرة تهدف أيضا إلى محو الأمية الرقمية والاهتمام بالتعليم والصحة والسكن اللائق في مختلف المناطق، لتحقيق توجهات الجمهورية الجديدة.

وأضافوا أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ومن ناحيتها، أشادت ليلى بنس، بما تلمسه من نهضة حقيقة في شتى المجالات، مؤكدة أن مصر تشهد عهدًا جديدًا، وأن على الجميع التكاتف للنهوض بالوطن والمواطن المصرية، موضحة أهمية تعريف المصريين في الخارج بشكل مستمر بما تقوم به مصر من طفرات وإنجازات، وإبراز النماذج التي شاركت في ذلك لتحفيز غيرهم على المشاركة الفاعلة.

وتابعت «بنس» أنها تحرص على الترويج لما يحدث في مصر بين قطاعات كبيرة من المستثمرين بالخارج، والتأكيد على كون المُناخ الاستثماري المصري واعد، وأن السوق المصرية تضم الكثير من الفرص الذهبية التي ينبغي الحرص على اقتناصها، مشيرة إلى أهمية الدعم وتكاتف الجهود للتعريف بما قطعته مصر من خطوات واثقة في مختلف المجالات.